Hyballa gelukkig ondanks nederlaag tegen PSV: "Het kwam aan op details"

Peter Hyballa was op zaterdagavond na afloop van de wedstrijd tegen PSV toch aardig te spreken over wat zijn team had laten zien. De trainer van NEC zag dat de Eindhovenaren grote moeite hadden met zijn ploeg.



"Het was negentig minuten spannend tegen een club uit de top drie, dat hadden we zes maanden geleden niet durven dromen. Het kwam aan op details. We hebben laten zien dat we defensief goed kunnen staan", vertelde Hyballa aan de NOS. Uiteindelijk vond hij de zege van PSV overigens wel terecht.



Toch had Hyballa wel het idee dat er meer in had kunnen zitten voor zijn ploeg. "We kregen een aantal counters om de oren na balverlies, terwijl we het zelf niet altijd goed uitspeelden. We hadden hier een punt kunnen pakken. We hadden beter aan de bal moeten zijn", aldus de oefenmeester.