Ajax kan borst natmaken: "Dus we gaan voor hetzelfde resultaat"

John Stegeman keek op zaterdagavond na afloop van de wedstrijd tegen Excelsior vooral alvast vooruit naar de volgende ontmoeting van Heracles Almelo. De Heraclieden gaan volgende week op bezoek bij Ajax en daar verwacht de oefenmeester wel wat van. Thomas Bruns heeft vertrouwen voor het duel.



"Tsja, wat moet ik zeggen: Ajax here we come", vertelde de oefenmeester aan FOX Sports. "Dan wordt het een totaal andere wedstrijd, een uitduel met een heel goed voetballend team."



Na de 4-0 zege op Excelsior kwam ook Bruns aan het woord. Hij kan zich de ontmoeting met Ajax van vorig seizoen nog goed herinneren. "Vorig jaar hebben we 0-0 gespeeld in de ArenA. Dus we gaan voor hetzelfde resultaat", aldus Bruns.