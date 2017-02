WAUW! 17-jarige talent gaat helemaal los en zet tegenstander voor schut

New Caledonia heeft in zijn jeugdopleiding een wel heel talentvolle speler rondlopen. Hij luistert naar de naam Lionel Thahnaena en is zeventien jaar oud. Hieronder zien we hoe hij eerst de complete verdediging van de tegenpartij uitschakelt en vervolgens ook nog eens scoort. Wát een actie!





Lionel passando por toda uma defesa e fazendo golaço na sua timeline. Lionel Thahnaena, da Nova Caledônia sub-17 👏 pic.twitter.com/fDqKLKch2I — Non Sense Football (@NSenseFootball) 18 februari 2017