Jurgen Streppel was op zaterdagavond toeschouwer van een interessant duel tussen FC Twente en sc Heerenveen. De Friezen slaagden er echter niet in om te winnen. In het aantrekkelijke duel was het een strafschop die door Enes Ünal werd versierd die zorgde voor de overwinning.



"Het was voor de neutrale kijker een mooie wedstrijd, maar daar koop je niets voor. We speelden tegen een mooie club, in een geweldig stadion. We begonnen matig aan de wedstrijd. Dat kwam doordat het niet goed stond toen we hoog druk wilden zetten. We kropen een paar keer door het oog van de naald", lezen we als reactie van de trainer van sc Heerenveen op de clubsite van FC Twente.



"Daarna hebben we het omgezet en hebben we gedicteerd. We creëerden kansen en speelden goed voetbal. Maar we schoten de bal niet tegen het netje. Dat was wat er vandaag bij ons miste. We speelden wel aardig. Ik heb de jongens daarom ook een compliment gegeven, ze hebben gespeeld met een prima instelling. We gaan hier met opgeheven hoofd weg", aldus Streppel.