FC Twente is er zaterdag in geslaagd om een overwinning te boeken op sc Heerenveen. De Tukkers wonnen echter door een penalty die eigenlijk helemaal niet gegeven had moeten worden. Enes Ünal versierde de strafschop voor de Tukkers en sprak na afloop met FOX Sports.



"Ik was er niet zeker van. In de eerste herhaling lijkt het erop dat er contact is, in de tweede herhaling echter niet", sprak Ünal zich uit. De strafschop was wellicht dan ook onterecht. "Ja, dat lijkt er zo op als je naar de tweede slow motion kijkt. Toch ben ik er niet zeker van, dat was ook zo tijdens de wedstrijd. Maar hij geeft wel de penalty."



"Ik zei tegen Mulder dat hij mij een beetje raakte. Hij zei dat hij alleen mijn rechterbeen lichtjes raakte en dat het geen penal was. Ik hield vol dat het een penalty was. Als ik een fout maak spijt me dat, maar wat kan ik er van zeggen", aldus de woorden van de spits van FC Twente.