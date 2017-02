Bijen: "Dat is gelukt en daar zijn we erg blij mee"

Peet Bijen was na de wedstrijd van zaterdagavond tegen sc Heerenveen dolgelukkig met de 1-0 overwinning. De 22-jarige speler zag zijn ploeg op de ranglijst over de club uit Friesland heen klimmen door de zege in het eigen stadion.



"We zijn erg blij met de drie punten. Het was een belangrijke wedstrijd tegen een team dat boven ons stond, dus dan zijn de drie punten altijd lekker", vertelde Bijen op de officiële website van FC Twente. Toch had hij wel iets op te merken over de zege.



"We hadden in het begin van de wedstrijd twee keer kunnen scoren, dat gebeurt niet waarop zij sterker werden. Wanneer we voor komen moeten we het ook over de streep zien te trekken. Dat is gelukt en daar zijn we erg blij mee", aldus de woorden van Bijen.