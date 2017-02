Pogba stuurt Ibrahimovic met deze actie het bos in

De familie Pogba is meerdere voetballers rijk. Naast Paul Pogba en Mathias Pogba is ook Florentin Pogba actief in de voetbalwereld. De 26-jarige speler speelt voor AS Saint-Étienne en nam het afgelopen week op tegen het team van zijn broertje: Manchester United. Daarin stuurde Pogba niemand minder dan Zlatan Ibrahimovic met onderstaande truc het bos in.





Omg, Florentin Pogba did this to Ibra 😂😂pic.twitter.com/z9QWuzDUlK — Omar 🇪🇬 (@OmarrMamdouh_) 16 februari 2017