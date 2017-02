Stegeman wil meer: "Proberen daar potten te breken"

Met bijzonder gemak wist Heracles Almelo zaterdag van Excelsior Rotterdam te winnen. Na een vroege rode kaart voor Excelsior-verdediger Jürgen Mattheij maakten de Almeloërs met 4-0 gehakt van de Rotterdammers. Nu is het volgens oefenmeester John Stegeman tijd om naar boven te kijken.



"Dat het een moeilijke wedstrijd zou worden, wisten we. Gelukkig is dat meegevallen", aldus Stegeman op de persconferentie na de wedstrijd. "We hebben een paar heel mooie goals gemaakt, met fantastische aanvallen. We kunnen nog efficiënter zijn door eerder de trekker over te halen."



Door de zege staat de ploeg van Stegeman voorlopig negende, negen punten boven de nacompetitiestreep. Reden genoeg voor de oefenmeester om te dromen van een plek voor de play-offs voor Europees voetbal. "We kunnen nu naar boven kijken en proberen daar potten te breken."