Vervanger Zivkovic krijgt lof: "Erg belangrijk voor ons"

Over het algemeen staat Richairo Zivkovic in de basis bij FC Utrecht. De huurling van Ajax werd tegen PEC Zwolle (3-1-winst) echter gepasseerd ten gunste van jongeling Gyrano Kerk. En met succes, want de aanvaller pakte zijn goaltje mee en deed het volgens aanvoerder Willem Janssen uitstekend.



"Hij ontwikkelt zich goed, ook in Jong Utrecht. Hij scoort veel en vandaag was hij erg belangrijk voor ons. Zo'n goal vlak voor rust is heerlijk," vertelt hij enthousiast over het talent tegenover FOX Sports.



Ook over de teamprestatie was Janssen te spreken. Met name in de tweede helft zette zijn ploeg de wedstrijd volledig naar zijn hand. "Het was een heel stabiele overwinning, ik denk dat Zwolle geen moment echt in de wedstrijd is geweest." Ook de goals waren van hoge kwaliteit, zo vindt de oud-speler van FC Twente. "Die 2-0 is een hele mooie goal, vanaf achteruit opgezet. Bij de 3-0 was er een goede samenwerking tussen de spitsen, daar trainen we veel op."