Jans ontevreden: "Echt onze minste wedstrijd van 2017"

PEC Zwolle doet het sinds de winterstop alleraardigst, maar leek in de wedstrijd tegen FC Utrecht (3-1-verlies) het spoor volledig bijster. PEC-trainer Ron Jans was dan ook behoorlijk kritisch op zijn ploeg en spreekt zelfs van een dieptepunt.



"We hebben een 'subtop-drieluik', dat vandaag begon met FC Utrecht. Dit was echt onze minste wedstrijd van 2017", zo zegt de oefenmeester tegenover de pers. "Vlak voor rust kregen we de 1-0 tegen en vlak na rust de 2-0, dat helpt niet. We bleven wel knokken om een goal te maken. Die kwam via papa Brock."



De komende twee weekends wachten de andere twee subtoppers in het 'drieluik'. Volgende week neemt PEC het in Alkmaar op tegen AZ, daarna mag de formatie van Jans thuis aantreden tegen Vitesse.