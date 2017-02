NEC-trainer Hyballa realistisch: "We hebben alles geprobeerd"

NEC leek eventjes uitzicht te hebben op een resultaat tegen PSV. Uiteindelijk kregen de Nijmegenaren echter het deksel op de neus en verloor de ploeg met 3-1. NEC-trainer Peter Hyballa stelt dat zijn ploeg veel inzet heeft getoond, maar terecht heeft verloren.



"Je kunt zeggen dat het een verdiende overwinning voor PSV was. Ze hadden meer balbezit en kansen. Ze hadden meer offensieve acties, maar ik ben wel trots op het team omdat we er alles aan gedaan hebben", zo analyseert de oefenmeester tegenover de pers.



De Duitser gaat verder. "De 1-1 was erg knap en goed, maar bij de 2-1 laat PSV zien waar ze goed in zijn. We hebben alles geprobeerd en niet te veel geforceerd. Het kansje op een punt is er geweest. Nu moeten we verdergaan en tegen Sparta (Rotterdam, red.) drie punten voor handhaving halen", zo concludeert de 41-jarige Hyballa.