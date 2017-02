Achtervolgend PSV bindt ook NEC aan de zegekar

De regerend landskampioen van de Eredivisie PSV heeft zichzelf een goede dienst bewezen door ook NEC aan de zegekar te binden. Het duel in het Philips Stadion was nou niet bepaald spectaculair, maar de mannen van coach Phillip Cocu wisten de drie punten op zaterdagavond toch in eigen zak te houden.



Waar de wedstrijd ietwat slaapverwekkend begon, veranderde dat op slag toen Janio Bikel buitenspeler Steven Bergwijn neerlegde in het strafschopgebied. De arbiter wees naar de stip, de supporters van PSV riepen om Jeroen Zoet als penaltynemer, maar Marco van Ginkel ging achter de bal staan en schoot raak: 1-0. Er leek geen vuiltje aan de lucht voor de Eindhovenaren, totdat Ali Messaoud van NEC opeens raak schoot, waardoor de ploegen gingen rusten met een 1-1 stand.



Na rust ging PSV eigenlijk door waar het gebleven was: het speelde niet spectaculair, maar kwam wel weer op voorsprong via Bart Ramselaar. Spits Luuk de Jong scoorde in de blessuretijd van de wedstrijd nog de 3-1, waardoor PSV zijn concurrenten Ajax en Feyenoord nog altijd, een beetje, in het zicht heeft.



Scoreverloop:

1-0 (20') M. van Ginkel

1-1 (30') A. Messaoud

2-1 (55') B. Ramselaar

3-1 (90') L. de Jong