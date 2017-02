'Nul komma nul contact, geel voor een schwalbe'

De wedstrijd tussen FC Twente en sc Heerenveen in De Grolsch Veste werd beslist door een benutte penalty van de Tukkers. Er is echter bijzonder veel kritiek op arbiter Serdar Gözübüyük, die naar de stip wees na een duel tussen Enes Ünal en Erwin Mulder. Die laatste kookt van woede.



In gesprek met FOX Sports zegt de keeper: "Ik dacht dat hij hem een gele kaart ging geven voor een schwalbe. Of ik contact heb gevoeld? Nee. Nul komma nul. Hij laat zijn been hangen, maar ik vind het vrij frappant dat de grensrechter aan de andere kant, dat die de beslissing maakt. Hij was aan het overleggen."



De oud-Feyenoorder gaat verder met zijn klaagzang: "Hij zei tegen mij: honderd procent strafschop, maar ging vervolgens overleggen. Dan is hij er niet zeker van. Daar wordt de wedstrijd nu wel op beslist en dat is eeuwig zonde. Ik kook vanbinnen, je weet dat dit soort wedstrijden op details beslist worden en dan krijg je dit."