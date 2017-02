Vormer richt zich tot aanval van Club Brugge

Club Brugge kwam vrijdag met een gepast antwoord na de nederlaag in Lokeren en won met 1-2 van Westerlo. Maar veel overschot had Blauw-Zwart wederom niet. Opnieuw werden de nodige kansen gecreëerd en ook weer gemist.



Qua organisatie en fysiek vermogen laat Club amper steken vallen, maar de voorlinie vertoont de voorbije weken een schrijnend gebrek aan efficiëntie. Aanjager Ruud Vormer klopt dan ook met de vuist op tafel. "We hebben nog een aantal werkpunten. Onze afwerking en de laatste pass ontbraken vaak en dat moet beter. Als dat goed zit, dan scoren we nog een paar keer meer."



Hans Vanaken kan zijn ploegmaat alleen maar gelijk geven. "We geraakten regelmatig tot aan de zestien, maar vaak ontbrak die laatste pass of mislukte de laatste actie. We creëren voldoende kansen, maar vergeten ze te vaak af te werken. Dat moet beter, maar gelukkig maken we op het einde nog het tweede doelpunt", klonk het op de webstek van Club."