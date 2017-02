Ancelotti steekt middelvinger op naar fans Hertha

Oefenmeester Carlo Ancelotti staat in de regel toch bekend als een redelijk bedeesde trainer. Na het duel tussen zijn ploeg Bayern München en Hertha BSC kwam de Diego Simeone in hem echter naar boven. Het werd in de 96e minuut 1-1 en vervolgens besloot de Italiaan dat het tijd was om zijn middelvinger op te steken naar de fans uit Berlijn.



Ancelotti geeft in gesprek met de Duitse media ruiterlijk toe dat hij het gebaar gemaakt heeft. "Ik heb dit gebaar gemaakt omdat ik daarvoor werd bespuugd." Er zijn geen beelden van dit incident beschikbaar, maar het is goed mogelijk dat de oefenmeester toch moet vrezen voor een schorsing.



Ook de coach van Hertha BSC, Pal Dardai, toont zich ongelukkig na het laatste fluitsignaal. Hij vertelt dat hij het onbegrijpelijk vindt dat er maar liefst zes minuten blessuretijd bij kwamen. "Ik ben een beetje boos ja, vanwege die zes minuten. Een dikke bonus voor de tegenstander." Ancelotti countert: "De lengte van de blessuretijd was terecht."





Ancelotti emotionally celebrated Bayern's late equalizer, a Hertha fan spat at him, Carlo reacted by showing him the middle finger [Bild] pic.twitter.com/RMwpnBnbrJ — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) February 18, 2017