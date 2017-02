Marten de Roon werd in de afgelopen zomertransferwindow voor meerdere miljoenen euro's door het Engelse Middlesbrough overgenomen van het Italiaanse Atalanta Bergamo. De middenvelder staat er goed op in Engeland en onlangs verraste hij door huiswaarts te keren in een taxi vol met supporters.



In gesprek met FOX Sports vertelt hij daar nu over: "Dat is een grappig verhaal. Iedereen dacht dat Middlesbrough me had achtergelaten, maar dat was niet zo. Ik had een dopingtest na de wedstrijd tegen West Ham United en belde een taxi. Maar alle taxi's zaten vol, op zaterdagavond in Darlington."



De Roon, die in Nederland voor sc Heerenveen voetbalde, gaat verder met zijn verhaal: "Toen vroegen wat fans of ik een lift wilde. Dus ik ging in hun taxi zitten en ze hadden misschien iets te veel gedronken. Maar het was hartstikke leuk en ik was er heel erg mee geholpen."