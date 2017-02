Cocu is niet blij met interview van PSV-bankzitter

PSV-middenvelder Jorrit Hendrix vertelde eerder op zaterdag dat hij niet blij was met zijn plekje als wisselspeler bij de Eindhovenaren. Ook coach Phillip Cocu heeft het interview met de mannetjesputter gelezen en in gesprek met het medium FOX Sports vertelt de oefenmeester niet blij te zijn.



Cocu zegt namelijk: "Het was een typerend interview. Spelers moeten naar zichzelf kijken. Jorrit heeft kansen zat gehad en op zijn leeftijd al meer dan honderd duels gespeeld. Hij is vier maanden geblesseerd geweest. Ik zie het probleem niet. Hij moet zich professioneel opstellen en zorgen dat hij zichzelf weer in de basis speelt."



PSV speelt tegen NEC met Steven Bergwijn in de basis en Gáston Pereiro op de bank. Cocu verklaart: "Pereiro moet aan zijn wisselvalligheid gaan werken. Soms is het goed om even rust te pakken en ik weet zeker dat hij het verschil weer gaat maken." Over Bergwijn zegt de coach: "Hij liep een beetje vast omdat zijn rendement uitbleef, maar het doelpunt van vorige week kan een bevrijding zijn."