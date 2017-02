De 11 namen bij FC Utrecht en PEC Zwolle: géén Zivkovic en Barazite

FC Utrecht neemt het op zaterdagavond in de eigen Galgenwaard op tegen PEC Zwolle. Een belangrijk duel voor de Domstedelingen, want in de afgelopen week verloor het team van coach Erik ten Hag nog van PSV. PEC is na een belabberde competitiestart opgekrabbeld en wil dit natuurlijk vasthouden.



Ten Hag toonde zich behoorlijk ontevreden over de prestatie van zijn ploeg tegen de Eindhovense topclub. "Over de tweede helft die we speelden tegen PSV afgelopen weekend ben ik buitengewoon ontevreden. Als je ambitie hebt, kán dat niet. Ik eis een reactie van de spelers tegen PEC Zwolle. En dan niet één helft, maar de volle negentig minuten." Bij PEC speelt Erik Israelsson in ieder geval niet, Jans vertelde daarover: "Met spierblessures in de lies moet je altijd uitkijken. Het is even afwachten hoe het zich verder ontwikkelt, maar tegen Utrecht is Israelsson er niet bij."



Aanvallers Nacer Barazite en Richaïro Zivkovic worden buiten de basis van FC Utrecht gehouden door oefenmeester Ten Hag, maar zitten wel op de bank.



Opstelling FC Utrecht: Jensen; Van der Meer, Janssen, Van der Maarel, Troupée; Ayoub, Leeuwin, Klaiber, Joosten; Haller, Kerk.



Opstelling PEC Zwolle: Van der Hart; Van Polen, Marcellis, Bouy, Warmerdam; Saymak, Holla; Menig, Thomas, Mokhtar; Brock-Madsen.