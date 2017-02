BREAKING: Cocu voert belangrijke wijziging door in basiself PSV

PSV neemt het vanavond om 19:45 uur op tegen NEC. Er móét gewonnen worden van de middenmoter, en trainer Phillip Cocu denkt dat dit beter haalbaar is met één wijziging in de basisformatie.



Gaston Pereiro is zijn basisplek na de wanprestatie van vorige week tegen FC Utrecht namelijk kwijtgeraakt, aan Steven Bergwijn. Hij mocht vorige week al in de rust invallen voor de Uruguayaan, deed dit goed en scoorde zelfs. Verder krijgt Nicolas Isimat-Mirin wederom de voorkeur boven Daniel Schwaab en keert Santiago Arias terug van een schorsing.



De opstellingen:





OPSTELLING PSV

Steven Bergwijn start vanavond in de basis. Met hem wil PSV de druk op Ajax en Feyenoord opvoeren. Succes mannen! 💪 pic.twitter.com/sjh9snTqFv — PSV (@PSV) 18 februari 2017

Steven Bergwijn basis bij #PSV, Pereiro verhuist naar de bank #psvnec — Michiel Teeling (@michielteeling) 18 februari 2017

Onze mannen zijn gearriveerd in het stadion. Op naar de kleedkamer! #psvnec pic.twitter.com/2vK9ncljGJ — PSV (@PSV) 18 februari 2017

