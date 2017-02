KNVB zet zichzelf voor schut met filmpje over jointje: 'Half Nederland zuipt zich een ongeluk'

De KNVB heeft in een poging om het drugsgebruik onder voetballers te minderen, een filmpje opgenomen waarin een meisje wordt 'veroordeeld' voor het roken van een joint. Op Twitter lacht men erom.



"Half Nederland zuipt zich een ongeluk in kantine na het voetbal en dan zo'n filmpje over een jointje. Je maakt jezelf zo belachelijk", is een veel geretweette reactie bijvoorbeeld.





“Het was maar één jointje…”



Ga naar https://t.co/WqJm6FwoUZ, want voor je het weet ben je positief. #magikditgebruiken pic.twitter.com/btHobyZH5f — KNVB (@KNVB) 14 februari 2017

@KNVB Dacht even dat 't een parodie account was maar er staat toch echt KNVB.. 😨😨😨 — Koud kunstje™ (@Letigo4) 17 februari 2017

@RHvL88 @KNVB ja voor je het weet ben je een keer positief over de knvb dat willen ze natuurlijk ook voorkomen. 😂 Pauper bond joh. — Jordy (@JordyRotterdam) 17 februari 2017

@KNVB Zijn jullie qua drugsbeleid de lange arm van de SGP? — Bart (@rodebart) 17 februari 2017

@KNVB Degene dit bedacht heeft, heeft waarschijnlijk heel wat sterkers gebruikt dan een jointje,,,, — Bart Backus (@BBVenlo) 17 februari 2017