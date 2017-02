PSV-speelwijze werkt niet: 'Ik mis tien extra goals van hem'

PSV moet vanavond niets anders dan winnen van NEC als het de titelkans levend wil blijven houden. Het spel moet dan echter wel beter dan in veel wedstrijden dit seizoen, zo denkt ook oud-aanvaller Dennis Rommedahl.



Het exacte probleem kan de 126-voudig Deens international echter niet direct aanwijzen, in gesprek met ELF Voetbal. "Als ze het bij de club wisten, hadden ze het bij de club direct opgelost. Luuk de Jong scoort dit seizoen minder. Ze spelen nu natuurlijk ook een beetje anders. Met een linksbenige aanvaller op rechts en Bart Ramselaar op links, die geen echte buitenspeler is.."



"Ze acteren met veel voetballende middenvelders. De Jong is juist afhankelijk van de aanvoer vanaf de flank. Dat is zijn kracht. Ik mis nu tien goals extra van de spits", besluit Rommedahl, die PSV desondanks nog altijd titelkansen toedicht.