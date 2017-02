Messi en Ronaldo moeten vrezen: "Hij heeft de potentie om de Ballon d'Or te winnen"

De strijd om de Gouden Bal gaat de laatste jaren eigenlijk onafgebroken tussen Cristiano Ronaldo en Lionel Messi. toch denkt Vincenzo Montella, de trainer van AC Milan, dat Gianluigi Donnarumma komend jaar verandering in die strijd kan brengen.



"Gigio heeft de potentie om de Ballon d'Or te winnen", zo is Montella zeker in gesprek met Milan Channel. "Een hoop zal afhangen van de clubs waarvoor hij gaat spelen. Bij een grote club als AC Milan heeft hij genoeg kans om een keer in de prijzen te vallen."



Mocht Donnarumma er daadwerkelijk in slagen om in de toekomst een Gouden Bal te winnen, dan is hij de tweede doelman ooit die daarin slaagt. Lev Yashin ging hem al voor.