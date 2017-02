Jurjus: "Dus toen zong ik maar 'Het is een nacht' van Guus Meeuwis"

Hidde Jurjus is sinds afgelopen zomer één van de spelers van PSV. Nieuwelingen in de selectie van de Eindhovenaren moeten echter wel altijd een ontgroening ondergaan alvorens ze volledig in de selectie worden opgenomen, zo ook bij Jurjus.



In het geval van Jurjus was het een liedje zingen of een verhaaltje vertellen. "Ik was nieuw en Daniel (Schwaab, red.) was nieuw en je had dan een paar jeugdspelers. Ik dacht: 'ik kijk eerst even de kat uit de boom en doe rustig aan', maar toen begon Daniel al met staan. Hij is natuurlijk een ervaren jongen en begon met echt een heel mooi verhaal over zijn bewuste keuze voor PSV", zo vertelde de doelman aan PSV TV.



"Ik moest daarna. Dan kan ik wel een heel mooi verhaal op gaan hangen, maar dat ga ik niet winnen. Dus toen zong ik maar 'Het is een nacht' van Guus Meeuwis. Dat is toch een beetje uit deze regio. Maar achteraf hoorde ik dat ik beter Oerend Hard had kunnen zingen, haha. Dat komt bij ons uit de buurt. Maar achteraf was het wel leuk", aldus de sluitpost.