Karsdorp: "Ik vind niet dat je dan bang moet zijn van ADO"

Rick Karsdorp kan momenteel zijn geluk niet op bij Feyenoord. De Rotterdammers staan er ontzettend goed voor in de Eredivisie en nog altijd lijkt er geen vuiltje aan de lucht voor de Rotterdammers.



"Dat we vijf keer achter elkaar de nul houden, zegt iets over het team, van Nicolai Jörgensen tot aan Brad Jones. We zijn heel gefocust", vertelde de rechtsback van Feyenoord in gesprek met Feyenoord TV.



Ook tegen ADO Den Haag verwacht Karsdorp weer wat van zijn team. "We hebben weliswaar drie van de laatste vier wedstrijden daar verloren. Maar we staan bovenaan in de Eredivisie en hebben vijf wedstrijden op rij de nul gehouden, dus ik vind niet dat je dan bang moet zijn van ADO", besloot Karsdorp zijn relaas.