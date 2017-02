Obsessie Dijkshoorn: "Hier stond de beste verdediger, en niemand zag het"

Afgelopen winter werden er heel wat nieuwe namen naar de Belgische Jupiler Pro League gehaald, maar ook onder de eersteklassers onderling werd aardig getransfereerd. Zo wist Royal Excel Moeskroen de 23-jarige Dino Arslanagic onder contract te leggen. De verdediger was na enkele stevige blunders op een zijspoor geraakt bij Standard Luik.



Nochtans heeft Arslanagic één grote 'fan': columnist Niko Dijkshoorn. "Ik heb Dino Arslanagic jaren geleden, per ongeluk eigenlijk, zien voetballen. Er kwam een bal op hem afrollen en die trapte hij weg. Dat kunnen alleen de hele groten. De meeste verdedigers doen iets geks voordat ze een bal wegschoppen, maar het was de pure eenvoud die mij meteen voor Dino Arslanagic innam. Hier stond de beste verdediger van België en niemand zag het", klonk het cynisch in Het Nieuwsblad.



En de 'Dino-obsessie' van de Nederlandse criticus gaat blijkbaar erg ver. "Sindsdien sta ik er iedere week. Of hij nu uit of thuis speelt, ik sta er, met mijn Dino Arslanagic-pet op en mijn Dino Arslanagic-vlag. Ik geef toe, dat was zwaar, want hij speelde nooit. Als hij niet op de tribune zat of thuis moest blijven, dan zag ik maar een heel klein stukje van zijn gezicht, want hij zat weggedoken in de dug-out. Diep in zijn jas. Ik heb niemand, dacht hij, maar dat is niet zo. Hij heeft mij."