Ajacied Traoré laat zich uit over concurrenten Kluivert en David Neres

Hij keerde vorige week met een klasse doelpunt terug van de Afrika Cup bij Ajax; Bertrand Traoré. Toch blijft de rechtsbuiten uit Burkina-Faso kritisch op zijn presteren.



"Het moet ook altijd beter, maar Bertrand Traoré is niet belangrijk. Het gaat om het team. Als ik niet scoor en we winnen wel, ben ik blij. Er wordt veel van me verwacht, dat weet ik. Maar ik denk niet aan mezelf, ik denk aan het team", vertelt Traoré in Het Parool.



Tijdens zijn Afrika Cup-deelname verving jongeling Justin Kluivert hem. "Justin heeft het tijdens mijn afwezigheid heel goed gedaan en hij kan belangrijk zijn voor het team. Het is leuk om met zo’n talentvolle speler op het veld te staan."



Tot slot laat de linkspoot zich uit over het arriveren van nieuweling David Neres. "Het is belangrijk om veel goede spelers te hebben, zodat de trainer meer opties heeft tijdens wedstrijden. Dat hebben we nodig om kampioen te worden."