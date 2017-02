Sinkgraven: 'Ik heb er geen verklaring voor, dit wist ik niet'

Daley Sinkgraven speelde tegen Legia Warschau afgelopen donderdag, in de Europa League (0-0) een uitstekend duel voor Ajax. Dat beweren zijn uitstekende statistieken uit het duel althans.



Ajax Life legde de cijfers na afloop aan hem voor. De linksback kwam onder meer enorm vaak aan de bal, en passte veel. "Ik heb er geen verklaring voor. Dit wist ik niet", reageert een blij verraste Sinkgraven.



"Misschien heeft dat met onze speelstijl te maken. Individueel en qua team. We zetten natuurlijk graag vooruit druk. Daardoor onderscheppen we ook veel ballen of afvallende ballen. Mooi dat die statistieken zo goed zijn."



Sinkgraven kwam zoals gezegd enorm veel aan de bal. "Maar nu is het zaak om ook in verdere fases mee te doen, dat is ook voorin", blijft de voormalig Heerenveen-speler veeleisend.