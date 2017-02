Cocu behoudt vertrouwen in falende topaankoop PSV

PSV neemt het vanavond in eigen huis op tegen NEC, om 19:45 uur. Even was het de vraag wie er op rechtsbuiten zou staan bij de Eindhovenaren, maar die vraag lijkt beantwoord.



Vorige week startte Gaston Pereiro, maar hij faalde en werd in de rust vervangen door een sterk spelende Steven Bergwijn. Toch lijkt de Uruguayaanse peperdure aanwinst gehandhaafd te worden door trainer Phillip Cocu.



"Gastón heeft hard gewerkt en moet de prestatie tegen FC Utrecht achter zich laten. Ik heb met hem gesproken, zodat hij fris de trainingsweek in kon en ben daar tevreden over", vertelt Cocu in het Algemeen Dagblad.



Verder lijkt Nicolas Isimat-Mirin net als vorige week de voorkeur te gaan krijgen boven Daniel Schwaab, naast Hector Moreno in het hart van de defensie.