Nederlander heeft keiharde boodschap voor falend Barca: 'Verkoop deze 10 spelers'

Barcelona kreeg in Parijs een flinke kater te verwerken. Paris Saint-Germain smeerde de Catalanen maar liefst een 4-0 verlies aan in de Champions League. Analist en columnist Jan Mulder weet wat Barça te doen staan.



"Lionel Messi was onherkenbaar en ploeterde anderhalf uur lang zo aandoenlijk dat hij rijp leek voor de wissel", begint Mulder in Het Laatste Nieuws. "Luis Enrique liet hem staan: een slechte dag overkomt iedere voetballer en Messi doet het één keer in de tien jaar, een wonder. Luis Suárez bakte er ook niet veel van, maar zal dit weekend weer uitblinken.



"Ik gaf de president dus het advies om Sergi Roberto, Piqué, Umtiti, Rakitic, Alba, Dennis Suarez, Digne, Vidal, Mathieu en Gomes te vertellen dat ze op het einde van het seizoen mogen vertrekken. We organiseren een welverdiende uitlui-benefiet voor Busquets wegens zijn zwakke rug en we maken 300 miljoen vrij voor nieuwe aankopen, onder wie Meunier."