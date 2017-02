Ajax neemt het morgenmiddag in een lastig duel op tegen subtopper Vitesse. Veel ogen zullen gericht zijn op rechtsbuiten Milot Rashica, die zich wil gaan bewijzen tegen de recordkampioen van Nederland.



"Ik zal de zwaktes van Ajax proberen bloot te leggen", blikt Rashica vooruit in De Telegraaf. "Dribbelen, acties maken, assists geven. Daar leef ik voor. Ik ga alles uit de kast halen."



Vorige week stelde Vitesse enorm teleur met een 0-2 nederlaag tegen Willem II, juist nadat er in de beker werd gewonnen van Feyenoord. "Wij hebben gewoon een goed team. Als we zo spelen als tegen Feyenoord kunnen wij van iedereen winnen. Dus ook van Ajax. In de ArenA verloren we met 1-0, maar hadden we ook genoeg kansen om te scoren", besluit Rashica optimistisch.