"Nu speelt hij voor de beloften van Chelsea ..."

Johan Boskamp volgt het Belgische en het internationale voetbal op de voet. De Rotterdammer ziet dat één Belg het zeer moeilijk heeft. De tijd begint stilaan te dringen.



Charly Musonda Junior kent een mislukt seizoen. De 20-jarige middenvelder stagneert. "Natuurlijk, je kunt niet ontkennen dat Musonda verder had gestaan als hij bij Anderlecht was gebleven. Nu speelt hij bij de beloften van Chelsea. Heerlijk als je hem daar bezig ziet hoor, maar hij is 20 en het moet stilaan gaan gebeuren voor hem", zegt hij in Het Belang van Limburg.



"Kijk naar Tielemans. Zijn naam is gevestigd. Als die deze zomer vertrekt, zal dat voor rond de 20 miljoen zijn. Dan kom je anders binnen dan als 16-jarige. Wat niet wil zeggen dat hij automatisch zal slagen."