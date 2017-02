Mourinho: 'Dat was een wijze les, ik zal het nooit meer doen'

Manchester United is nog op bijzonder veel fronten actief. De Red Devils doen nog mee om Champions League-plekken in de Premier League, spelen in de Europa League, maar ook in de FA Cup en EFL Cup. Mourinho vertelt nu in gesprek met de Engelse media dat hij altijd voor de winst zal gaan.



Ongeveer een jaartje geleden verloor The Special One met Chelsea van Newcastle United in de FA Cup, een heuse shock. "In dezelfde week verloren met 2-1 van Barcelona en wonnen we de League Cup dankzij strafschoppen. Maar het FA Cup-duel met Newcastle liet ik links liggen, dat was een te grote gok. Mijn aandacht ging veel te veel uit naar Barcelona en Liverpool."



Mourinho gaat verder: "Het was enerzijds goed omdat we Barcelona over twee wedstrijden uitschakelden en de League Cup wonnen. Maar anderzijds was het niet goed dat ik onze kansen in de FA Cup vergooide. Dat zal ik nooit meer doen. Als ik verlies, is het omdat de tegenstander beter was of wij niet goed speelden. Maar ik zal nooit meer een wedstrijd weggooien. Dat was een wijze les." United speelt zondag in het toernooi tegen Blackburn Rovers.