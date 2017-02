De regerend landskampioen van de Eredivisie PSV heeft natuurlijk een behoorlijk pittige achterstand opgelopen op koploper Feyenoord. Toch denkt Harrie Timmermans van de supportersvereniging van de Eindhovenaren nog dat zijn cluppie de titel kan pakken. Hij vergelijkt PSV met een poema die op de loer ligt.



In gesprek met het Algemeen Dagblad zegt hij: "De poema van 2007 en 2016, die is er nog. Hij lag voor de winterstop in een diepe slaap, maar nu is-ie ontwaakt en moet het ook een beetje meezitten. Ajax en/of Feyenoord hoeven maar ergens een keer bloed te verliezen en die poema springt zo 'hap', boven op de prooi."



De krant zelf neemt alvast een voorschot op het aankomende seizoen. "Willems, Guardado, Zoet: een vertrek komende zomer van deze categorie spelers zou volstrekt logisch passen in de trend van het huidige voetbal. De levenscyclus van topteams uit de eredivisie? Die is tegenwoordig pak 'm beet twee jaar." Timmermans reageert: "In de succesperiode rond 2005 onder Guus Hiddink was het al zo dat Alex na drie seizoenen PSV weg ging. En dat Cocu drie jaar na zijn terugkeer als speler zijn carrière afsloot."