'FC Barcelona krijgt wel hele opvallende manager'

De algemene verwachting is toch wel dat coach Luis Enrique er na het lopende seizoen mee ophoudt bij de Spaanse grootmacht FC Barcelona. Lionel Messi en co kregen onlangs een pak op de broek van Paris Saint-Germain en sindsdien ligt de Catalaan onder vuur. Volgens de Engelse media is Barça bezig met een wel hele opvallende trainer.



Waar eerder vooral de naam van Ronald Koeman werd genoemd, zouden de Catalanen nu bezig zijn met een andere oefenmeester uit de Premier League. De Franse coach Arsène Wenger zou namelijk op poleposition liggen om het baantje van Enrique over te nemen in het Camp Nou-stadion. Wenger en Arsenal gaan over een paar maanden vermoedelijk uit elkaar en dan staat Barça klaar om hem aan te stellen.



Dat is in ieder geval de lezing die het blad de Daily Mirror ons voorhoudt. Overigens zou ook Real Madrid geïnteresseerd zijn in een samenwerking met Wenger, maar De Koninklijke heeft natuurlijk reeds een populaire manager onder contract staan in de persoon van legende Zinedine Zidane. Vooral de filosofie van Wenger spreekt de Spaanse topclubs naar verluidt aan.