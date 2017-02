"Dit verklaart de ruime achterstand van PSV"

Je kunt toch niet zeggen dat het de laatste tijd slecht gaat met het elftal van PSV. De Eindhovenaren winnen gewoon, maar omdat de concurrentie dat ook doet komt het elftal van trainer Phillip Cocu gewoonweg niet dichterbij. Feit blijft dat PSV een flinke achterstand heeft opgelopen en journalist Jaap de Groot weet wel waarom dit is.



Hij stelt namelijk in zijn column in De Telegraaf: "Hoe goed je ook speelt, hoe perfect de tactiek in elkaar steekt, zonder een scorende spits blijft een team kwetsbaar. Daarom zegt de huidige stand van de Eredivisie veel over de spitsen van de 18 clubs. Topscorer is Feyenoorder Nicolai Jörgensen met 15 voltreffers. Dat Jens Toornstra (8) en Dirk Kuyt (7) en Eljero Elia (7) dan samen ook nog eens goed zijn voor 22 doelpunten, maakt duidelijk dat de koppositie van de Rotterdammers niet los kan worden gezien van de rol van Jörgensen en de aanvallers om hem heen."



De Groot gaat verder: "Dit verklaart ook de ruime achterstand van PSV op Feyenoord en Ajax. In deze fase van de competitie moet er in ieder bovengemiddeld elftal iemand rondlopen met minimaal 10 treffers achter zijn naam. Dat Luuk de Jong nog op 6 staat is daarom een belangrijke verklaring voor de tegenvallende resultaten van PSV. Maakte De Jong jarenlang het verschil, nu hij even op slot zit werkt dat meteen door richting het hele team."