Gio laat zich uit over tumultueuze week Feyenoord

Het was deze week toch niet stilletjes in de Rotterdamse Kuip bij Feyenoord. Eerst was er het gedrag van spits Michiel Kramer, toen liet Dirk Kuyt zich uit over zijn reserveplek en ook was Simon Gustafson, die al dan niet natrapte in het duel van Jong Feyenoord tegen sc Heerenveen. Coach Giovanni van Bronckhort reageert.



In gesprek met het Algemeen Dagblad stelt Gio vooral dat Feyenoord dit soort situaties eigenlijk zou moeten uitbannen. Allereerst zegt hij over Gustafson: "Ik heb de beelden gezien, ik vond het geen natrappen. Maar Kuyt, Kramer en Gustafson, het gebeurde allemaal wel in één week. We hebben dus aanleiding gegeven dat er over deze dingen is geschreven. Dat moeten we voorkomen, heb ik de groep verteld. We moeten er staan tegen ADO, dan gaat het daar over."



De trainer gaat verder door in te gaan op de situatie van Kramer. "Ik bepaal wie er wel of niet trainen. Ik heb Kramer duidelijk gemaakt dat het niet kan wat hij heeft gedaan. Maar hij is maandag weer van harte welkom." En als laatste gaat het over aanvoerder Kuyt: "Kuyt mag teleurgesteld zijn en dat was hij ook. Maar het gaat om Feyenoord."