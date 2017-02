Janssen spreekt zich uit over een nieuwe transfer

Je kunt toch wel stellen dat het niet zo goed gaat met de carrière van Vincent Janssen. Of in ieder geval, hij zit natuurlijk an sich pas net bij Tottenham Hotspur, maar de fans van de Londenaren zijn eigenlijk al een beetje klaar met de Nederlander. In gesprek met De Telegraaf laat hij zich uit over een mogelijk vertrek.



Galatasaray kwam in de afgelopen transferperiode buurten voor Janssen. "Op een gegeven moment is me gevraagd of ik openstond voor een andere club, maar ik heb het gelijk afgekapt. Dat is voor mij nooit een item geweest. Ik zit hier pas een half jaartje en kan mezelf nog goed ontwikkelen."



De centrumaanvaller wil gewoon per se slagen op White Hart Lane. "Ik heb mezelf minimaal een jaar de tijd gegeven om te slagen. Ik ben nog jong en voordat ik hier kwam, had ik pas een jaar op het hoogste niveau gespeeld. Ik heb tegen mezelf gezegd: ik ga hier een jaar lang honderd procent voor mijn kans en knokken met alles wat er in me zit. Daarna zien we het vanzelf wel."