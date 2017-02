Go Ahead-spits faalt: "Verschrikkelijk om dit te zien"

Sam Hendriks was vorige week de gevierde man bij Go Ahead Eagles, maar in het verloren uitduel bij Roda JC Kerkrade (1-0) werd hij de schlemiel. Bij een doelpuntloze stand faalde hij op twee meter van het lege doel.



"Die kans van vandaag hoef ik echt niet terug te zien", benadrukte de oud-Ajacied na afloop tegenover de camera van FOX Sports. Toch bekeek Hendriks de beelden op verzoek en daardoor kon hij nog wel verder onder de grond kruipen. "Verschrikkelijk om dit te zien."



Hendriks legde zijn misser als volgt uit: "Ik zag de bal iets later door een beweging van de keeper, maar het is ongelofelijk. Ik schaam me kapot. Ongelofelijk zuur, want we hadden hier gewoon met drie punten weg moeten gaan. We hadden de controle en kregen genoeg kansen."