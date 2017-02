Go Ahead Eagles had vrijdagavond goede zaken kunnen doen in de Eredivisie. Op bezoek bij Roda JC Kerkrade lag de overwinning voor het oprapen, maar de talrijke kansen werden niet benut en dat bleek uiteindelijk fataal: 1-0. Hans de Koning is er ziek van.



"Als je zo onterecht verliest, doet het ontiegelijk pijn", beaamt de trainer in gesprek met FOX Sports. "Het is moeilijk in te denken dat we dan zo'n goal tegen krijgen, waarbij we niet staan te dekken. Je was zo dominant aan de bal. We hebben de momenten gezien dat je had kunnen scoren, volgens mij hebben we er twaalf geturfd."



De Koning sprak van 'het deksel op de neus'. Vooral Sam Hendriks liet een dot van een kans onbenut. "Dan is het 0-1 en is die wedstrijd gespeeld. Dan ga je hier met een heel ander gevoel weg. Het overheerst nu dat we verloren hebben, dat doet heel veel pijn."



Een pijnlijke en onnodige misstap dus, maar toch blijft De Koning monter. Tegelijkertijd dringt ook het harde besef door. "Dan ben je trots op het voetbal, maar het gaat om de knikkers. Die drie punten waren echt zó top geweest."