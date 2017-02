Dybala absolute uitblinker bij ruime zege Juventus

Juventus heeft in de Italiaanse titelstrijd geen misstap toegestaan. In de thuiswedstrijd tegen Palermo wist de Oude Dame een eenvoudige 4-1 overwinning uit het vuur te slepen.



Juventus nam direct een overwicht in handen en greep de leiding via Claudio Marchisio. Paulo Dybala had toen al op het scoreformulier kunnen staan, maar schoot een vroege vrije trap tegen de paal. Op slag van rust zag de Argentijnse smaakmaker een soortgelijk moment alsnog tegen de touwen vliegen: 2-0.



Dybala groeide sowieso uit tot dé man op het veld. Bij de 3-0 van landgenoot Gonzalo Higuain nam hij de assist voor zijn rekening en het vierde doelpunt nam hij weer zelf voor zijn rekening. Laagvlieger Palermo scoorde via Ivaylo Chochev nog wel tegen, maar verder liet Juventus het niet meer komen.



De kans is levensgroot dat Juventus zich dit seizoen opnieuw tot landskampioen kroont. AS Roma heeft met een duel tegoed al tien punten achterstand als nummer twee.



Scoreverloop:

1-0 (13') Claudio Marchisio

2-0 (40') Paulo Dybala

3-0 (63') Gonzalo Higuain

4-0 (89') Paulo Dybala

4-1 (90') Ivaylo Chochev