Feyenoorder geeft 'standaardantwoord': "Zo kijken wij er echt naar"

Feyenoord verloor dit seizoen pas één keer in competitieverband, maar dat gebeurde wel op bezoek bij Go Ahead Eagles. De uitwedstrijd tegen ADO Den Haag neemt de koploper dan ook niet lichtzinnig op.



Rick Karsdorp weet dat Feyenoord het al jaren moeilijk heeft in het Kyocera Stadion. "De laatste vier wedstrijden op bezoek bij ADO hebben wij drie keer niet gewonnen. Maar als wij scherp zijn moet dat lukken, het komt wel goed", zo laat de vleugelverdediger weten aan de NOS.



Een extra nadeel is het kunstgras in Den Haag. Waar Feyenoord jaarlijks op plek één van de veldentest staat, daar is deze ondergrond minder populair. "Nee, ik hou er niet van. Als je naar De Kuip kijkt is dat een wereld van verschil, maar kunstgras moet geen probleem zijn."



Ook weet Karsdorp dat de Coolsingel nog ver weg is. "We kijken het van wedstrijd tot wedstrijd en dan zie je aan het einde wel of we bovenaan staan. Het lijkt een standaardantwoord, maar zo kijken wij er echt naar."