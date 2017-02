Derksen bespreekt Ajacieden: "Blind moet hem gewoon opstellen"

Johan Derksen weigert Kenny Tete ondanks zijn rode kaart tegen Legia Warschau (0-0) te laten vallen. De rechtsback komt weinig aan spelen toe bij Ajax en dat is in zijn optiek bijzonder te noemen.



"Bij Ajax zie je die achterste vier... Viergever is niet goed genoeg voor Ajax, de linksback moet geen linksback spelen, Veltman is een centrumverdediger en hij moet niet rechtsback spelen, dus dan heb je Sánchez als enige echte verdediger", zo somt Derksen op in Voetbal Inside. "Ik vind het echt de beste rechtsback van Nederland. Danny Blind moet hem gewoon opstellen. Hij stelt ook zijn zoon op terwijl hij niet speelt."



Kasper Dolberg faalde opzichtig in Polen. Volgens de oud-hoofdredacteur van Voetbal International moet Ajax de Deen in bescherming nemen. "Dolberg is bij die open kans verplicht, met zijn status, hem binnen te schieten. Hij moet nu overeind blijven. Bosz moet die jongen ook blijven opstellen. Als je hem nu gaat passeren, dan belandt hij op de bank en wordt hij volgend jaar weer uitgeleend. Je moet juist investeren in die jongen."