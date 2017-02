'PSV gebruikt Mexicaanse connectie en maakt interessante trip'

In Héctor Moreno en Andrés Guardado heeft PSV met succes een aantal Mexicanen opgenomen in de selectie. De Eindhovense club wil profiteren van dit imago door een eventuele samenwerking aan te gaan met Querétaro FC.



Volgens het Mexicaanse AS reist een delegatie van PSV komende week af naar Noord-Amerika. Technisch manager Marcel Brands is één van de aanwezigen tijdens deze trip, net als de directeur marketing. Er staan meerdere aandachtspunten op papier, waaronder de beoogde samenwerking met Querétaro.



PSV overweegt ook nog eens voor een vriendschappelijke trip af te reizen naar Mexico. Dit zou komende zomer moeten gebeuren. Beide partijen gaan met elkaar de opties bekijken om één of meerdere duels in te plannen voor de voorbereiding op het nieuwe seizoen.