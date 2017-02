"Wij zijn voor niemand bang. Al was het Cristiano Ronaldo"

Lassana Faye lijkt in de thuiswedstrijd tegen Ajax zijn Eredivisie-debuut te maken namens Vitesse. De achttienjarige Rotterdammer kijkt halsreikend uit naar deze klus.



"Ik ben er mentaal en fysiek klaar voor", laat de tiener weten aan Omroep Gelderland. "Het komt steeds dichter bij dat ik ga spelen. Je voelt, het is anders dan andere weken. Je bent nog iets scherper en wil je nog meer bewijzen. Daar ben ik hard mee bezig. Als de trainer mij kiest, ben ik er met hulp van God klaar voor."



Faye lijkt tegenover Bertrand Traoré te staan, al is Justin Kluivert ook een optie. De Vitessenaar haalt zijn schouders op. "Waar ik vandaan komt, zijn wij voor niemand bang. Al was het Cristiano Ronaldo. Dan wil je de beste zijn en dat ook laten zien tegen de besten."