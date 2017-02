Titelstrijd nog open: "Voor PSV is dat ook nog mogelijk"

Dennis Rommedahl verwacht dat de strijd tussen zijn oud-werkgevers PSV en NEC weinig spanning oplevert. Volgens de Deen (38) moet de thuisclub in staat geacht worden om de foutloze serie voort te zetten.



"Ik denk niet dat PSV veel problemen zal hebben, maar een grote uitslag verwacht ik niet", vertelt Rommedahl aan ELF Voetbal. "Vorige week zat ik op de tribune tijdens de wedstrijd tegen FC Utrecht. Het was niet goed, maar PSV won wel met 3-0. Ook Ajax en Feyenoord winnen de laatste tijd op deze wijze."



De Deen voegt toe: "Al hebben ze een keer hun dag niet. In het moderne voetbal wordt het vaak 2-0. Clubs willen niet meer tegen elke prijs een grote zege neerzetten. Vroeger gingen clubs bij 2-0 direct op jacht naar de 3-0 en 4-0. PSV kan, net zoals Feyenoord nu, goed op resultaat spelen."



Rommedahl gaat eveneens in op de strijd om het kampioenschap. "Feyenoord staat met vijf punten voorsprong bovenaan, maar kan zomaar een dip krijgen. Alles ligt nog open. Voor PSV is dat ook nog mogelijk. Als ze winnen van Feyenoord en Ajax, en Ajax weer van Feyenoord wint, is het gat al bijna gedicht. Maar eerlijk gezegd zie ik Feyenoord dit seizoen niet meer vier keer verliezen."