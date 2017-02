Vierde official onwel voorafgaand aan wedstrijd Jong Ajax

De Jupiler League-wedstrijd tussen Achilles '29 en Jong Ajax is vrijdagavond uitgesteld. Scheidsrechter Sander van der Eijk heeft deze beslissing voor onbepaalde tijd genomen vanwege de gezondheid van Nick Smit.



Vlak voor de wedstrijd in Groesbeek werd de vierde official onwel, waardoor Van der Eijk zich genoodzaakt voelde om de wedstrijd uit te stellen. De clubartsen van Achilles '29 en Ajax hebben direct eerste hulp verleend, zo meldt De Gelderlander. Ook is er een ambulance gearriveerd bij het sportpark.



Het is nog niet bekend wanneer de wedstrijd alsnog van start gaat.





De wedstrijd tussen Achilles'29 en Jong Ajax begint later. Vierde official Nick Smit is onwel geworden. Ambulance is ter plaatse #dg #achjaj — Julian Droog (@JulianDroog) 17 februari 2017