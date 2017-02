Bosz neemt Neres niet mee: "Nog niet eens een hand gegeven"

Peter Bosz rekent aanstaande zondag in de uitwedstrijd tegen Vitesse nog niet op nieuwkomer David Neres. De Braziliaan is vrijdag officieel gepresenteerd, maar speeltijd komt volgens de oefenmeester te vroeg.



"Ik heb hem nog niet gezien. Ik heb hem nog niet eens een hand gegeven", zo laat Bosz weten aan Ajax TV. De trainer heeft al een plan uitgestippeld, met een slag om de arm. "Normaal gesproken zal hij niet meegaan en laten we hem wennen en dan gaan we zien hoe hij ervoor staat."



Joël Veltman ontbrak in het doelpuntloze duel met Legia Warschau bij Ajax, maar keert in Arnhem vermoedelijk terug. "Het ging op de dag van de wedstrijd al wat beter met hem. We denken dat hij kan herstellen en er dan bij is zondag."



Bosz is als oud-trainer van Vitesse natuurlijk op zijn hoede voor de Arnhemmers. "Het is een van de betere ploegen in de Eredivisie. Ze hebben wisselend gepresteerd, maar ze hebben wel Feyenoord uitgeschakeld voor de beker. Het is een goede ploeg, die zeker in thuiswedstrijden goed voetbal laat zien. Toch gaan we ons eigen spel spelen. Dat doen we overal. We zullen kijken wie de beste is."