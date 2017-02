Steun voor pechvogel Feyenoord: "Dat is echt klote"

De euforie domineert dit seizoen bij Feyenoord, maar toch deelt niet iedereen mee in deze weelde. Door een slepende blessure heeft Sven van Beek nog steeds geen minuut gespeeld voor de koploper.



"De situatie van Sven kan je in één woord omvatten: frustrerend", reageert oud-Feyenoorder Khalid Boulahrouz tegenover ELF Voetbal. Vooral de duur van zijn absentie maakt het moeilijk. "Normaal weet je bij een blessure wanneer je ongeveer weer kan terugkeren, maar het is voor Sven allemaal onduidelijk. Dat is echt klote."



"Een blessure komt nooit op een gunstig moment maar Sven zat volop in zijn ontwikkeling en had een stijgende lijn te pakken. Heel vervelend", weet Boulahrouz, die wel weet dat dergelijke tegenslag inherent is aan het voetbal. "Het is belangrijk hoe Sven met de situatie omgaat, maar belangrijker: hoe komt hij er uit?"



De oud-international leerde Van Beek kennen als een toegewijde prof. "Ik verwacht daardoor ook dat het allemaal goed gaat komen met hem. Het is moeilijk, alleen hij moet nu rustig blijven."