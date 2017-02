FC Twente mist aanvaller tegen sc Heerenveen

FC Twente kan in de wedstrijd tegen sc Heerenveen niet beschikken over Oussama Assaidi. Sinds zijn terugkeer op de Nederlandse velden wordt er veel verwacht van de linksbuiten, maar door een bovenbeenblessure zal hij even aan de kant staan.



Assaidi kwam niet ongeschonden uit de training van FC Twente van afgelopen donderdag. Dat was de plek waar de aanvaller zijn kwetsuur opliep. Door de blessure mist Assaidi uitgerekend de wedstrijd tegen zijn voormalige club sc Heerenveen.



De aanvaller speelt sinds de winter in het shirt van FC Twente. In het verleden voetbalde hij onder andere voor Liverpool, Stoke City en Al-Ahli. Voor zijn buitenlandse avonturen droeg Assaidi echter het shirt van sc Heerenveen. Dat was tussen 2009 en 2012.