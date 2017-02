Van Bronckhorst hakt knoop definitief door en wijst eerste keeper aan

Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst heeft eindelijk officieel uitgesproken wie de rest van het seizoen zijn eerste keeper is. Brad Jones was dat tijdens de eerste seizoenshelft, maar inmiddels is Kenneth Vermeer weer helemaal fit. Laatstgenoemde zit komend weekend voor het eerst weer bij de wedstrijdselectie.



Toch blijft Jones de eerste doelman. Dat bevestigde Gio vrijdagmiddag tijdens zijn persconferentie.





